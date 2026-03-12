Palline inarrestabili

Durante una partita di flipper, le palline scorrono velocemente sui rulli, colpendo le palette e rimbalzando tra ostacoli e bersagli. Il gioco si svolge in un'area di circa un metro e mezzo di lunghezza, con luci lampeggianti e suoni che accompagnano ogni colpo. I giocatori cercano di ottenere il punteggio più alto, mentre le palline continuano a muoversi senza sosta.

Una buona partita a flipper può farti vivere un'avventura in un altro luogo e in un altro tempo. Hai mai giocato a flipper? Le regole sono semplici: si usa un pistoncino a molla per lanciare una pallina nel campo da gioco, poi si premono i pulsanti per azionare le alette, indirizzare i colpi e fare più punti possibile. Quando la pallina finisce in buca, il turno è concluso. In California il Pacific pinball museum ospita più di cento flipper restaurati, dai modelli degli anni quaranta fino a quelli contemporanei. Ogni anno accoglie migliaia di visitatori. La parola museo potrebbe far pensare che il flipper sia un gioco del passato, ma non è così.