Pallavolo Lazio | Sacripanti lancia il piano per la rinascita

Vittorio Sacripanti si propone come candidato alla presidenza del Comitato Regionale di pallavolo Lazio, in un momento di cambiamenti a livello istituzionale nel settore. La sua candidatura rappresenta un passo importante per la scena sportiva locale, che sta attraversando una fase di rinnovamento e riorganizzazione. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti evoluzioni della pallavolo nella regione.

La pallavolo laziale si trova in un momento di svolta istituzionale, con Vittorio Sacripanti che si presenta come candidato alla presidenza del Comitato Regionale. L’assemblea elettiva è fissata per la domenica 15 marzo presso il Rome Sheraton Hotel Parco de’ Medici, una data cruciale per definire il futuro dello sport nella regione. Il progetto presentato, denominato Pallavolo Libera, punta a superare il periodo di commissariamento che dura da oltre un mese e mira a costruire una visione condivisa per il movimento. Il programma elettorale non si limita alla gestione amministrativa, ma investe fortemente sul rapporto tra scuola e sport, sulla riqualificazione degli impianti e sull’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

