PALINSESTI 15-21 MARZO 2026 | MEDIASET CAMBIA DOPO L’ASSALTO FALLITO A STEP

Dal 15 al 21 marzo 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane come Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema subiranno modifiche. Mediaset ha rivisto la programmazione dopo il tentativo fallito di acquisire la piattaforma Step. La settimana vedrà nuove collocazioni di programmi e film, con aggiornamenti nelle griglie di Rai1, La7 e le altre emittenti.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 15 al 21 marzo 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (24) 1ªTv L: Guerrieri: La Regola dell'Equilibrio (24) 1ªTv M: Le Libere Donne (23) 1ªTv M: Morgane: Detective Geniale 5 (14) new G: Don Matteo 15 (1010) 1ªTv V: The Voice Generations (34) S: Canzonissima (16) new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1516) L: Scherzi a Parte (34) M: Grande Fratello Vip (110) new M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 (34) 1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Grande Fratello Vip (210) S: Amici di Maria De Filippi (19) new Il 1503, ore 23:30 – Oscars: La Notte in Diretta Dal 1603, ore 8:35-9:00 – Referendum 2026.