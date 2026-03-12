Paliano | 31enne con braccialetto dopo bombe molotov contro

A Paliano, un uomo di 31 anni è stato messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver lanciato bombe molotov contro la casa dei propri zii. L’episodio si è verificato recentemente e le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione e all’arresto dell’individuo coinvolto. Nessuna altra persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Un giovane di 31 anni, residente a Paliano, è stato sottoposto ad arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver lanciato bombe molotov contro la casa dei propri zii. L'escalation di violenza familiare, iniziata nel dicembre scorso e culminata in febbraio, ha portato i Carabinieri della stazione locale a chiudere le indagini grazie all'analisi delle telecamere e al ritrovamento di prove materiali nella dimora dell'indagato. La comunità del piccolo centro laziale ha vissuto un periodo di forte tensione quando due attacchi incendiari hanno minacciato l'integrità fisica dei parenti. Le forze dell'ordine sono intervenute con rapidità, trasformando una lite domestica potenzialmente letale in un caso giudiziario risolto attraverso un'indagine meticolosa che ha incrociato dati video e reperti fisici.