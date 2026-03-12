Palfinger e Platform diventano alleate

Palfinger e Platform-Tmc Poviglio annunciano un accordo di collaborazione. Le due società, rispettivamente in Serie A Gold e Serie A Silver, si scambieranno atleti di età compresa tra i 15 e i 21 anni tra le loro prime squadre. L'intesa prevede un flusso libero di giocatori selezionati, creando una partnership strategica tra le due realtà sportive.

Patto di ferro tra Palfinger e Platform-Tmc Poviglio. Le due società, partecipanti rispettivamente alla Serie A Gold e alla Serie A Silver, hanno stipulato un accordo che le porterà a scambiarsi liberamente i migliori atleti con età comprese fra i 15 e i 21 anni nei roster delle 2 prime squadre. In questa ottica, il nazionale U23 povigliese Alex Giovanardi (foto) disputerà tutte le gare delle Palfinger Reggio Rays al sabato, sdoppiandosi l'indomani con la maglia del club di origine; percorso inverso, invece, per i talenti della società cittadina, il ricevitore e interno Daniele Torelli, il ricevitore Mattia Marchi e, quando possibile, il lanciatore Freionil Carrasco, tutti classe 2007.