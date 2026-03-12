Palestra di arrampicata su massi raccolta fondo per il progetto Burnout

Gli organizzatori di una raccolta fondi per il progetto Burnout hanno annunciato di aver avviato le procedure burocratiche per rendere accessibile e conforme una palestra di arrampicata su massi. L’iniziativa mira a finanziare l’apertura di uno spazio dedicato all’arrampicata, e finora sono stati ringraziati i sostenitori che hanno contribuito alla raccolta. La struttura sarà aperta al pubblico una volta completati i necessari adempimenti.

“Grazie davvero a chi ha scelto di sostenere questo progetto. Abbiamo già avviato l’iter burocratico per rendere lo spazio a norma e accessibile a tutti”, sono le dichiarazioni degli organizzatori della raccolta fondi del progetto Burnout per l’apertura di una palestra per arrampicata su massi a Roccaromana. “Su GoFundMe sono già stati donati tremila euro per supportare il progetto Burnout, a Roccaromana, nell’Alto Casertano: una piccola palestra di arrampicata boulder (su massi) costruita passo dopo passo”, proseguono. “Nasce in un territorio isolato fatto di piccoli paesi, poche alternative e spazi di aggregazione quasi assenti, soprattutto per chi vuole muoversi, allenarsi e stare insieme in modo semplice e sano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

