Pagani | avvocato rapinato 3 arresti in ore e auto

Nella serata di ieri a Pagani, un avvocato è stato avvicinato da tre uomini armati mentre stava per salire sulla propria auto. La polizia ha poi arrestato tre persone nelle ore successive e sequestrato un’auto coinvolta nell’episodio. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un episodio di violenza ha sconvolto la serata di ieri a Pagani, nel corso del quale un avvocato è stato avvicinato da tre uomini armati mentre si preparava a salire sulla propria Audi. L'incidente si è verificato intorno alle 21:00 sul Corso Ettore Padovano, dove i rapinatori hanno costretto il professionista a consegnare l'automobile e un orologio di valore. Le forze dell'ordine sono intervenute con estrema rapidità, individuando e arrestando i tre sospettati in poche ore, tutti già noti ai servizi di intelligence. La vettura rubata e l'orologio sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario, mentre le indagini procedono per definire le responsabilità dei fermati.