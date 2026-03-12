Il 20 marzo 2026 alle 17.30 si svolge a Padova, nella Sala del Romanino del Museo Eremitani, un evento dedicato alla presentazione del nuovo romanzo di Barbara Codogno, intitolato Perseveranza. L’appuntamento è organizzato per discutere del libro e coinvolgere il pubblico in un momento dedicato alla letteratura contemporanea. La presentazione si svolge in un contesto culturale nel centro storico della città.

Il 20 marzo 2026 alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino nel Museo Eremitani di Padova, si terrà l’incontro dedicato al nuovo romanzo Perseveranza di Barbara Codogno. L’opera, pubblicata da Apogeo Editore il 10 marzo, esplora la psicologia di un protagonista che vive in uno stato di negazione costante. La presentazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini interessati alla letteratura contemporanea. Questo evento non è una semplice promozione editoriale, ma un punto di contatto tra la produzione culturale locale e le dinamiche sociali venete. Il luogo scelto, gli Eremitani, non è casuale: rappresenta un nodo fondamentale della rete culturale padovana, dove arte e letteratura si fondono per riflettere sulla condizione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova: il 20 marzo si presenta “Perseveranza” di Barbara

Articoli correlati

Leggi anche: Agli Eremitani la presentazione di "Perseveranza" è il nuovo romanzo di Barbara Codogno

Una selezione di notizie su Padova il 20 marzo si presenta...

Discussioni sull' argomento Università svelate 2026; Seconda edizione del seminario su Prospettive postcoloniali in Africa orientale, Centro diritti umani, 16-20 marzo 2026; Prevendita Padova-Catanzaro (sabato 14 marzo ore 15:00); Passeggiata sulle orme delle donne di Padova l'8 marzo 2026.

Chiello, esce il 20 marzo Agonia: nuovo album di ineditiChiello svela Agonia, il nuovo concept album che esplora la lotta interiore, anticipato dal brano sanremese Ti penso sempre ... it.blastingnews.com

Le luci della sera illuminano Via Beato Luca Belludi, accompagnando lo sguardo lungo tutta la strada. In fondo, al centro della prospettiva, si intravede la sagoma maestosa della Basilica di Sant’Antonio di Padova. È una vista che colpisce sempre: la via semb - facebook.com facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Padova #Cinofili #NoiconVoi x.com