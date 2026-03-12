Padova | 88 milioni per un distretto d’innovazione europeo

A Padova, si stanno sviluppando 186 nuclei di innovazione che stanno diventando un distretto strategico a livello europeo. L’obiettivo è attrarre capitali e talenti dalla scena internazionale, puntando su questa rete di iniziative. La città investe 88 milioni di euro per sostenere questa trasformazione, creando un polo che mira a rafforzare il ruolo di Padova nel settore dell’innovazione.

Padova sta trasformando i suoi 186 nuclei di innovazione in un distretto strategico capace di attrarre capitali e talenti su scala europea. Un'indagine condotta da PlusValue rivela come il territorio abbia già mobilitato oltre 88 milioni di euro tra il 2024 e il 2025, puntando su settori chiave come la tecnologia digitale, il biomedicale e l'agrifood. L'iniziativa non è solo una raccolta di dati, ma un progetto strutturato per superare la frammentazione attuale degli asset locali. La città del Santo si prepara a diventare un nodo centrale nelle reti globali dell'innovazione, sfruttando la presenza di circa 75mila studenti, inclusi 6.500 internazionali, e la forza della ricerca universitaria.