Pace in Medio Oriente | l’Europa deve sfidare Trump

Il 11 marzo 2026, in Aula, Elena Bonetti ha affrontato il tema della responsabilità dell’Europa nel mantenere la stabilità nel Medio Oriente, sottolineando come il continente debba assumersi un ruolo attivo in questo contesto. La discussione si è concentrata sulla necessità di una posizione chiara e decisa, in un momento in cui le tensioni nella regione continuano a crescere.

Il 11 marzo 2026, in Aula, Elena Bonetti ha sollevato una questione cruciale riguardo al ruolo dell’Europa nella gestione della pace nel Medio Oriente. La deputata di Azione ha criticato l’iniziativa del Presidente Trump, definendola un organismo autocratico che non rispetta il mandato delle Nazioni Unite. Il punto focale è l’esclusione dei palestinesi da questo tavolo negoziale, un dettaglio che la politica considera fondamentale e non trascurabile. La richiesta principale è chiara: l’Unione Europea deve costruire un’alternativa valida. Mentre gli Stati Uniti procedono con il loro Board of Peace, l’Europa ha il compito storico di offrire una via diversa, allineata ai principi delle Nazioni Unite e capace di includere tutte le parti in conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

