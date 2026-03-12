Il 12 marzo 2026 alle 14:09, sui social network, è stato annunciato il parto di Ozzy Matilda, una neonata nata da Jack Osbourne e dalla sua compagna Aree. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno condiviso il post in cui viene comunicato il lieto evento. La bambina porta il nome Ozzy, in omaggio al padre rock.

Jack Osbourne e la compagna Aree hanno dato alla luce una bambina, chiamata Ozzy Matilda. L’annuncio è arrivato il 12 marzo 2026 alle ore 14:09 tramite un post condiviso sui social network. La piccola è nata il 5 marzo con un peso di 3,6 kg e una lunghezza di 48 cm. Il momento della nascita è stato fissato alle 7:49 del mattino. La notizia arriva in un contesto familiare segnato dal lutto recente per la scomparsa di Ozzy Osbourne, deceduto nel luglio precedente. La famiglia ha scelto di commemorare il padre attraverso il nome della neonata, mantenendo vivo il legame generazionale. Questo evento segna un nuovo inizio per il nucleo familiare, nonostante le difficoltà passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ozzy Matilda: la neonata che onora il padre rock

Articoli correlati

Grammy Awards 2026: il tributo a Ozzy Osbourne che ha commosso la famigliaCome già annunciato, i Grammy Awards 2026 hanno reso omaggio alla memoria dell’icona dell’heavy metal Ozzy Osbourne, scomparso lo scorso luglio, con...

Leggi anche: “Ti stacco la testa”. Botte e minacce con la neonata in braccio, padre e figlio a processo

Tutto quello che riguarda Ozzy Matilda

Temi più discussi: Jack Osbourne chiama la sua neonata come Ozzy; La moglie di Jack Osbourne, Aree, partorisce mentre chiamano la figlia neonata come papà Ozzy; La moglie di Jack Osbourne, Aree, dà alla luce il nome della coppia, una figlia appena nata, in onore della defunta rockstar Ozzy Osbourne, in un sentito tributo.

La neonata nipotina di Ozzy Osbourne si chiama… OzzyJack, 40 anni, ha annunciato la nascita di Ozzy Matilda Osbourne sui social media insieme alla moglie Aree, che ha sposato nel 2023. La neonata Ozzy è stata fotografata accanto a un peluche a forma di ... rockol.it

Ozzy Osbourne, il figlio annuncia la nascita di una bambina: Si chiama Ozzy MatildaLa notizia diffusa dalla famiglia su Instagram ... msn.com

Radio Deejay. Ozzy Osbourne · Mama, I'm Coming Home. Jack Osbourne e sua moglie Aree hanno dato il benvenuto a una bambina, la quinta figlia, e l’hanno chiamata in onore del padre di lui, Ozzy Osbourne, il leggendario frontman dei Black Sabbath, mort - facebook.com facebook