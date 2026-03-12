Oviedo-Valencia sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Moderata fiducia ai Pipistrelli

Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 si sfideranno Oviedo e Valencia in una partita valida per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono state diffuse anche le quote e i pronostici. La partita si svolgerà allo stadio di Oviedo, e si prevede una moderata fiducia nei confronti del Valencia. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’Oviedo ospiterà il Valencia, per una sfida che mette in palio punti salvezza: le due squadre vivono comunque una situazione molto diversa, pur lottando per lo stesso obiettivo. I locali, infatti, sono ultimi con 18 punti ed è molto difficile pensare che abbiano delle reali opzioni di mantenere la categoria;. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Oviedo-Valencia (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Moderata fiducia ai Pipistrelli Articoli correlati Oviedo-Valencia (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai PipistrelliNel tardo pomeriggio di sabato l’Oviedo ospiterà il Valencia, per una sfida che mette in palio punti salvezza: le due squadre vivono comunque una... Oviedo-Valencia (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza al Carlos TartiereNel tardo pomeriggio di sabato l’Oviedo ospiterà il Valencia, per una sfida che mette in palio punti salvezza: le due squadre vivono comunque una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oviedo Valencia sabato 14 marzo 2026... Temi più discussi: Real Oviedo-Valencia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Real Oviedo - Valencia in Diretta Streaming | DAZN IT; Cuándo y dónde ver en directo el Real Oviedo – Valencia CF; Il medagliere dei Giochi Paralimpici 2026. Liga 2025-2026: Real Oviedo-Valencia, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Real Oviedo-Valencia, ventottesima giornata di Liga. Calcio d'inizio ore 18.30 all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere. sportal.it Pronostico Oviedo vs Valencia – 14 Marzo 2026Nel contesto del La Liga, il match Oviedo - Valencia in programma il 14 Marzo 2026 alle 18:30 allo Stadio Nuevo Carlos Tartiere richiama attenzione per ... news-sports.it IL RILANCIO DI CARLOS SOLER Nell’estate del 2022 Carlos Soler aveva lasciato il Valencia per trasferirsi al PSG, un po’ per scelta personale, un po’ obbligato dalla società, volenterosa di incassare €18m . Sotto la Torre Eiffel, Soler non era riuscito a - facebook.com facebook