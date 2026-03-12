Oviedo-Valencia sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Sfida salvezza al Carlos Tartiere

Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 l’Oviedo e il Valencia si sfideranno al Carlos Tartiere in una partita valida per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. La sfida vede le due squadre impegnate in un confronto diretto per mantenere la categoria, nonostante stiano attraversando momenti molto diversi.

Nel tardo pomeriggio di sabato l'Oviedo ospiterà il Valencia, per una sfida che mette in palio punti salvezza: le due squadre vivono comunque una situazione molto diversa, pur lottando per lo stesso obiettivo. I locali, infatti, sono ultimi con 18 punti ed è molto difficile pensare che abbiano delle reali opzioni di mantenere la categoria;