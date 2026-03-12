Ostuni | 25 arresti 40 reati e il fuoco contro gli avvocati

A Ostuni, un’operazione di polizia ha portato all’arresto di 25 persone e al sequestro di numerose sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini sono stati registrati circa 40 reati e sono stati segnalati atti di violenza, tra cui un incendio contro gli avvocati. La vicenda coinvolge un gruppo criminale attivo nella zona, con azioni che vanno oltre il traffico di droga.

Nel cuore della Città Bianca, un'operazione di polizia ha smascherato una rete criminale che va ben oltre il semplice traffico di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, 25 persone sono state arrestate a Ostuni nell'ambito dell'inchiesta Clean, coordinata dalla Dda di Lecce. L'indagine rivela che due gruppi criminali operavano in sinergia, spartendosi il mercato locale senza conflitti aperti, ma utilizzando la violenza come strumento quotidiano. L'analisi delle accuse porta alla luce un quadro preoccupante: su quaranta ipotesi di reato contestate ai trentasei indagati, ben sette non riguardano il narcotraffico. Si parla di estorsioni, tentate e riuscite, violenze private e danneggiamenti seguiti da incendi.