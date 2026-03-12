Ospedale Vibo | 2027 80 atti e fine del blocco

Il nuovo ospedale di Vibo Valentia sarà consegnato entro la fine del 2027, con una data di completamento fissata. Sono stati approvati circa 80 atti amministrativi necessari per sbloccare le procedure burocratiche, grazie alla proroga governativa dello stato di emergenza. La consegna dell’opera rappresenta un passo importante per il progetto di costruzione.

Il nuovo ospedale di Vibo Valentia avrà una data di consegna vincolante fissata per la fine del 2027, grazie alla proroga governativa dello stato di emergenza che ha sbloccato le procedure burocratiche. La gestione commissariale guidata da Claudio Moroni ha prodotto quasi 80 determinate regionali in un anno, tra cui 18 dedicate specificamente al cantiere, permettendo la liquidazione del 23° SAL e confermando che l'infrastruttura sanitaria sarà operativa entro il prossimo anno solare. Questa acce . 🔗 Leggi su Ameve.eu

