Ospedale Massaia in caduta libera | Asti rischia

Il 12 marzo 2026, alle ore 13:29, il Consiglio Regionale ha registrato un segnale di allarme proveniente dalla provincia di Asti. Il Consigliere Fabio Isnardi del Partito Democratico ha sollevato preoccupazione per il calo della posizione dell'Ospedale Cardinal Massaia nella graduatoria internazionale Newsweek. I dati indicano che la struttura sanitaria astigiana sta scendendo nella classifica mondiale, mentre altre realtà vicine avanzano grazie a investimenti mirati. La situazione riflette una percezione già radicata tra i cittadini, confermata ora da statistiche esterne. Nonostante il lavoro quotidiano del personale sanitario, le carenze di organico e la necessità di interventi edilizi pesano sulla competitività dell'ospedale.