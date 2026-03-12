Ospedale Livorno screening gratuito per la prevenzione del glaucoma | come prenotare

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Livorno organizza uno screening gratuito presso l’ospedale della città. L’appuntamento è previsto per il pomeriggio del 13 marzo e permette ai cittadini di sottoporsi a una misurazione della pressione oculare. L’esame rappresenta un passaggio importante per la diagnosi precoce di questa patologia.

Le visite si svolgeranno all'ospedale cittadino, al piano terra dell'ambulatorio 6 del quarto padiglione, a partire dalle 14 fino alle 17 (previa presentazione allo sportello del Front Office dell'oculistica del medesimo padiglione).