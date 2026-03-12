Le star del cinema internazionale stanno per arrivare a Los Angeles in occasione degli Oscar 2026, evento che si terrà al Dolby Theater. La cerimonia vedrà la partecipazione di attori e registi di tutto il mondo, pronti a ricevere i riconoscimenti più ambiti dell’industria cinematografica. La manifestazione coinvolgerà anche diverse attività legate all’indotto economico locale e internazionale.

La cerimonia degli Oscar del 2026 si prepara a trasformare il Dolby Theater di Los Angeles in un palcoscenico globale, dove le stelle più luminose del cinema internazionale convergeranno per celebrare i capolavori dell’anno. Tra il 15 e il 16 marzo, una lunga lista di conferme include nomi come Chalamet, Buckley, DiCaprio e Moore, pronti a salire sul palco o a camminare sul tappeto rosso. L’evento promette una notte densa di riconoscimenti, con ventiquattro categorie in gioco, inclusa la nuova aggiunta dedicata al miglior casting. La presenza di questi artisti non è solo uno spettacolo televisivo, ma riflette la vitalità dell’industria cinematografica che continua a generare valore economico e occupazionale significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: le star accendono l’economia italiana

