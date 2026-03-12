Oscar 2022 | Liza Minnelli rivela il dramma della sedia

Nell’autobiografia pubblicata, Liza Minnelli ha raccontato di essere stata costretta a usare una sedia a rotelle durante la cerimonia degli Oscar del 2022. La cantante e attrice ha descritto come questa situazione le abbia provocato un senso di umiliazione e disagio davanti al pubblico e ai presenti alla serata. La testimonianza si concentra esclusivamente sull’esperienza vissuta in quell’occasione.

L'autobiografia di Liza Minnelli ha rivelato dettagli sconvolgenti sulla serata degli Oscar del 2022, descrivendo un'umiliazione personale legata all'uso forzato di una sedia a rotelle. La star racconta come Lady Gaga e gli organizzatori abbiano tentato di impedire la sua apparizione sul palco con minacce velate e interrogatori mirati alla sua memoria. La narrazione emerge ora in tutta la sua cruda realtà attraverso le pagine del libro appena pubblicato, che smonta la versione ufficiale dell'evento. Il racconto non si limita a un semplice dissidio tra colleghe, ma tocca il cuore della dinamica di potere nell'industria dello spettacolo, dove la sicurezza fisica viene strumentalizzata per fini di controllo scenico.