Oro a 50 anni | Giorgi e Oliani dominano i Master italiani

A 50 anni, Simona Giorgi e Federica Oliani si sono imposte ai Campionati Italiani Master indoor e di lanci invernali che si sono svolti ad Ancona. Le due atlete hanno ottenuto la vittoria nelle rispettive categorie, consolidando la loro presenza nelle competizioni nazionali per atleti over cinquanta. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Le atlete Simona Giorgi e Federica Oliani hanno trionfato ai Campionati Italiani Individuali Master indoor e di lanci invernali, svoltisi ad Ancona. Le due sportive, entrambe nella categoria SF50, hanno conquistato l’oro rispettivamente nel lancio del martello con 42,03 metri e nel salto triplo con 8,15 metri. Oltre al primo posto assoluto, Simona Giorgi ha aggiunto anche un argento nel lancio del martello con maniglia, realizzando una misura di 11,95 metri. Questi risultati rappresentano non solo un successo sportivo, ma anche una testimonianza della resilienza delle donne che bilanciano carriera familiare e agonistica. L’eccellenza sportiva oltre i cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro a 50 anni: Giorgi e Oliani dominano i Master italiani Articoli correlati Stracivitanova da record per i 50 anni. Ekidor e Giorgi a braccia alzateNon poteva festeggiare in modo migliore i suoi 50 anni la Stracivitanova, che ieri ha fatto registrare il record di presenze. 1976-2026: i dischi italiani ed internazionali festeggiano i 50 anniÈ trascorso mezzo secolo dall’uscita di alcuni degli album più influenti della storia della musica. Una selezione di notizie su Oro a 50 anni Giorgi e Oliani dominano... Discussioni sull' argomento Grafico Oro a 10 anni | analisi IA in tempo reale; Mani d’oro e cuore umbro. Jolly Manifatture, da 50 anni impresa tutta al femminile; La rivincita delle 50enni: sulle passerelle 2026 cambia l’età della moda; L’Oro delle Grolle d’Oro celebra 50 anni di cinema italiano con ‘Il conformista’. Stefano sta vivendo un momento d'oro: il conduttore, con simpatia e bravura, sta conquistando sempre più spazio in televisione facebook Mix perfetto tra il periodo d'oro delle piste da ballo degli anni ‘70 e il glamour esplosivo degli anni ‘80, lo stile di Liza Minnelli è leggenda. L'iconica diva americana festeggia 80 anni il 12 marzo con un’autobiografia nuova di zecca e un libro su di lei scritto dall’ x.com