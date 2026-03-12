Orlando | Anna Della Rosa incarna il mito di Woolf

Venerdì 13 marzo 2026, al Teatro Gustavo Modena, Anna Della Rosa sarà l’unica attrice in scena per interpretare la figura di Orlando. La rappresentazione si concentra sull’incarnazione del personaggio, con le luci che si accendono sul palcoscenico per mettere in evidenza la sua performance. La pièce mette in risalto il ruolo di Della Rosa come interprete principale di questa complessa figura teatrale.

Venerdì 13 marzo 2026, le luci si accendono sul palcoscenico del Teatro Gustavo Modena. La protagonista assoluta sarà Anna Della Rosa, unica interprete in scena per portare in vita la complessa figura di Orlando. L’evento si protrae fino alla domenica 15 marzo, offrendo al pubblico un viaggio attraverso secoli di storia letteraria e identitaria. Il prezzo d’ingresso parte da 25,47 euro per l’intero biglietto. La produzione nasce dalla collaborazione tra il regista Andrea De Rosa, direttore del Teatro Piemonte Europa, e il drammaturgo Fabrizio Sinisi. L’opera attinge a una nuova traduzione curata da Nadia Fusini e integra brani epistolari tratti dal volume Scrivimi sempre a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

