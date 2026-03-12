Origini dei Longobardi nel Sud delegazione SannioTech ricevuta dal sindaco Mastella

Una delegazione di esperti nel settore archeogenetico ha visitato il sindaco nel palazzo di città per discutere di un progetto di ricerca sul DNA antico. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di SannioTech e il primo cittadino, con il focus su un intervento che mira a studiare le origini dei Longobardi nel Sud. La presentazione si è concentrata sui dettagli del progetto e sulle metodologie di analisi genetica previste.

È stato illustrato un progetto di ricerca basato su un approccio archeogenetico, che prevede l’analisi di DNA antico proveniente da contesti funerari longobardi dell’area beneventana. L’obiettivo degli studiosi è ricostruire le dinamiche di mobilità, la struttura genetica e i processi di integrazione delle comunità longobarde nell’Italia centro-meridionale, contribuendo ad approfondire la conoscenza delle radici storiche del territorio. Comunicato Stampa Le figlie del professor Antonio Pietrantonio consegnano libri e dischi alla biblioteca dell’Istituto:. Comunicato Stampa Dopo il successo dei panettoni natalizi, i ragazzi e i volontari di DolceMente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Origini dei Longobardi nel Sud, delegazione SannioTech ricevuta dal sindaco Mastella Articoli correlati Delegazione di SannioTech dal sindaco Mastella per la ricerca dedicata alle origini delle popolazioni longobarde nel Centro-SudTempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti una delegazione del Consorzio SannioTech,... Bilancio previsionale 2026, l'Ugl Romagna ricevuta dal sindaco: "Mantenere alta l’attenzione sulle criticità del mondo del lavoro"Alla riunione hanno partecipato, per l'Ugl Romagna, i segretari di categoria Cristian D’Aiello e Francesco Petrucelli, mentre per il Comune erano... Aggiornamenti e notizie su Origini dei Longobardi nel Sud... Discussioni sull' argomento L’Italia Della Guerra Gotica: Impatti e Conseguenze Storiche; I Longobardi in terra d’Otranto lezione di Giulio Mastrangelo per il corso UPGJ; Farnese, alla scoperta della città del Giglio e delle origini della famiglia Farnese; Venezia, la bugia lunga 1600 anni: la data di fondazione nel marzo 421? Una balla clamorosa. Il #12marzo 1935 moriva #MihajloPupin. Origini serbe. E' conosciuto per i suoi brevetti nelle reti di telefonia a lunga distanza, telegrafia e radio, comprese le bobine P. a lui intitolate. Vinse il Pulitzer nel 1923 per il suo libro autobiografico From Immigrant to Inv x.com Il Casale Fortificato di Balsignano, con origini collocate tra X e XI secolo, è uno scrigno che, nel contenere una ricca complessità monumentale e archeologica – per la quale è testimonianza pressoché unica in Terra di Bari – custodisce soprattutto la memoria - facebook.com facebook