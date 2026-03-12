Orgoglio napoletano | Da Vinci riceve la Medaglia della Città per il suo legame con Napoli

Sal Da Vinci ha ricevuto la Medaglia della Città di Napoli, riconoscimento assegnato per il suo legame con la città. La cerimonia si è svolta in un evento pubblico, alla presenza di autorità locali e cittadini, che hanno applaudito l’artista napoletano. La medaglia gli è stata consegnata in segno di apprezzamento per il suo contributo culturale e artistico legato alla città.

Ieri, nella suggestiva cornice della Sala Dei Baroni del Maschio Angioino, Sal Da Vinci ha ricevuto la prestigiosa Medaglia della Città di Napoli. L'incontro, organizzato dall'amministrazione comunale, ha celebrato la vittoria dell'artista al Festival di Sanremo 2026. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla sua carriera artistica, ma anche un'importante affermazione del legame tra Napoli e la sua ricca tradizione musicale. Durante la cerimonia, presieduta dal Sindaco Gaetano Manfredi, erano presenti...