Orari più lunghi e attività estive | allo studio un sistema educativo più flessibile

Al momento è allo studio un nuovo sistema educativo che prevede orari più lunghi, attività estive e una maggiore vicinanza tra scuole e luoghi di lavoro. Sono in corso discussioni per favorire una maggiore collaborazione tra settori pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare il welfare aziendale attraverso accordi specifici. La proposta mira a rendere l’offerta formativa più flessibile e integrata.

Il lavoro è "tanto, complesso e spesso silenzioso. Ci sono diverse sfide ed è importante ragionare insieme", apre i lavori l'assessore alle Politiche educative Paola Casara Maggiore flessibilità, tra orari prolungati, estivi e prossimità a luoghi di lavoro; maggiore integrazione tra pubblico e privato; un patto con le imprese per potenziare il welfare aziendale. Commissione consiliare dedicata al sistema integrato dei servizi educativi per la fascia zero-sei anni giovedì pomeriggio in Comune a Forlì. Dalla quale emergono non solo lo stato dell'arte, anche le prospettive su cui si lavora, i bisogni emergenti e le sperimentazioni in corso, tra inglese, educazione all'aperto, arte e musica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

