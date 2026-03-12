La stagione di Formula 1 prosegue con il GP Cina 2026, che si svolge sullo Shanghai International Circuit. La gara rappresenta il secondo evento del campionato e si terrà nel weekend, con tutte le sessioni trasmesse in diretta su Sky e NOW. Il programma completo delle prove e della corsa è stato annunciato, con orari ufficiali per qualifiche e gara.

La Formula 1 torna subito in pista con il Formula 1 GP Cina 2026, secondo appuntamento della stagione che si disputa sullo Shanghai International Circuit. Dopo il debutto del mondiale in Australia, team e piloti affrontano un altro weekend importante per capire i veri equilibri della nuova era tecnica introdotta nel 2026. Il Gran Premio di Shanghai, in programma dal 13 al 15 marzo 2026, sarà uno dei weekend con formato Sprint, una struttura che rende ogni sessione decisiva. Con una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche Sprint, le squadre avranno pochissimo tempo per trovare il giusto assetto. Indice. Il weekend Sprint del Formula 1 GP Cina 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Orari Formula 1 GP Cina 2026: programma completo, diretta Sky e NOW

Articoli correlati

Orari Formula 1 GP Australia 2026: programma completo, diretta Sky e NOWLa stagione di Formula 1 2026 prende ufficialmente il via con il Formula 1 GP Australia 2026, primo appuntamento di un campionato attesissimo che...

Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e...

Contenuti e approfondimenti su Orari Formula

Temi più discussi: Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026; F1, orari GP Australia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; F1 GP Australia: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Melbourne; Mondiale di F1 al via: il PROGRAMMA del primo weekend.

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Cina in tvDa Melbourne a Shanghai: la Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da quella dove hanno debuttato le nuove regole del Mondiale. Dalle 13 di oggi, ... sport.sky.it

Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara ... fanpage.it

Gli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026 Cosa cambia e come seguirlo - facebook.com facebook

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Cina in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #ChineseGP x.com