Ora esistono videogiochi per abusare dei bambini | Avatar usati per violenze su minori virtuali

Un'inchiesta condotta dalla Procura di Catania ha rivelato l’esistenza di una rete di pedofili che utilizzava videogiochi di simulazione per commettere abusi sessuali virtuali su minori. Sono stati identificati individui che sfruttavano questi giochi per compiere azioni di natura illecita coinvolgendo minori virtuali. La polizia ha sequestrato diversi dispositivi e avviato indagini per approfondire i dettagli delle attività illecite.

Un'inchiesta della Procura di Catania ha scoperto una rete di pedofili che usavano giochi di simulazione per compiere abusi sessuali virtuali su minori. L'indagine è ancora in corso, ma dopo aver contattato la Polizia Postale, Fanpage.it ha analizzato le caratteristiche di un caso che gli stessi inquirenti hanno definito "particolarmente preoccupante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pedopornografia online e strumenti per abusi virtuali su minori: un arresto e tre indagatiLa Procura Distrettuale ha coordinato un'operazione della polizia postale che ha portato al fermo di un uomo, trovato in possesso di decine di...

Pedopornografia: 4 indagati a Catania, un arresto. Sequestrati "giochi" informatici per compiere abusi virtuali su minoriQuattro persone indagate, una delle quali in stato d'arresto, impiegati e pensionati tra i 50 e i 70 anni, per detenzione di ingente materiale...

