Opposizione non usi pretesti | l' invito resta valido Meloni risponde a Schlein

Il governo ha diffuso una dichiarazione in risposta alle recenti affermazioni della segretaria del Partito Democratico, in merito all’appello all’unità rivolto alle opposizioni durante un intervento in aula. La premier ha ribadito che l’invito rimane valido, invitando le forze politiche a non usare pretesti. La replica è arrivata dopo le dichiarazioni di Schlein, che aveva commentato l’episodio.

"Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. "Serva", "ridicola", "imbarazzante", "pericolo per l'umanità", "persona che striscia per non inciampare" e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell'opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Opposizione non usi pretesti: l'invito resta valido". Meloni risponde a Schlein Articoli correlati Giorgia Meloni e l’appello a Schlein: «L’invito alle opposizioni sulla crisi resta valido»«Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein,... Leggi anche: Sicurezza, il governo c’è. Meloni richiama Schlein e l’opposizione fare la loro parte: «Serve collaborazione istituzionale»