Oppini sfotte l’Inter | Erano 284 giorni che il PSG non segnava 5 gol in Europa Un 5-0 in finale di Champions è come un diamante è per…

Ieri sera al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea 5-2 negli ottavi di finale di Champions League, segnando cinque gol in una partita europea per la prima volta da 284 giorni. Oppini ha commentato la vittoria con una battuta, sottolineando che un risultato del genere in finale è come un diamante, e ha fatto riferimento a questa meta come un obiettivo importante.

Ieri sera al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain ha travolto il Chelsea con un netto 5-2 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Approfittando delle cinque reti segnate dalla squadra francese, l'opinionista e tifoso juventino Francesco Oppini ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina ai .