Operazione Epstein | il rebranding virale che fa infuriare l’Anti-Defamation League

Un’operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, conosciuta ufficialmente come Operazione Epic Fury, è stata rinominata da molti utenti online come Operazione Epstein o Coalizione Epstein. La scelta del nuovo nome è diventata virale sui social media, suscitando reazioni e commenti da parte di diversi gruppi e istituzioni, tra cui l’Anti-Defamation League.

L'operazione militare congiunta Usa-Israele contro l'Iran, ufficialmente denominata Operazione Epic Fury, è stata rapidamente ribattezzata da migliaia di utenti online come Operazione Epstein o Coalizione Epstein. La tesi alla base di questa denominazione è che la guerra non sia stata scatenata per motivi strategici ma per distogliere l'attenzione dalla pubblicazione recente dei file legati al finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein e all'enorme scandalo che ha generato, a livello internazionale, la diffusione di tali documenti. In fondo, non sarebbe certo la prima volta che un presidente americano viene accusato, più o meno giustamente, di tentare di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai problemi interni.