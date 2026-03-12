Opera di Gostoli selezionata per i ’100 artisti d’Italia’

Un’opera dell’artista vadese Fabio Gostoli (foto) è stata selezionata per il catalogo "100 Artisti d’Italia" che celebra la creatività e l’innovazione dell’arte contemporanea italiana, raccogliendo opere di cento artisti da ogni regione. Ognuno porta la sua visione, raccontando storie fatte di esperienze e sogni. "A volte ci vogliono anni di lavoro, passione e costanza prima che qualcuno riconosca davvero ciò che fai - spiega Gostoli -. Dopo tanta dedizione, il mio impegno trova finalmente spazio in una raccolta che dà voce agli artisti di tutta Italia. La Direzione ha valutato con attenzione la mia opera e il mio profilo, considerandoli adatti a rappresentare la Collezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

