Netflix ha annunciato che sta preparando la terza stagione di One Piece, con la produzione già avviata. La serie, basata sul manga, riprenderà le vicende di Monkey D. Luffy e dei suoi alleati mentre affrontano nuove avventure nella Grand Line. La terza stagione coprirà gli eventi successivi alla conclusione della seconda, e il finale di questa si concluderà con un importante colpo di scena.

Il viaggio di Monkey D. Luffy nella Grand Line ha ufficialmente cambiato marcia. Dopo una seconda stagione adrenalinica che ha visto la ciurma di Cappello di Paglia affrontare le prime insidie del tratto di mare più pericoloso del mondo, il finale di stagione ha gettato le basi per quello che sarà il piatto forte del prossimo capitolo. Tra complotti politici e nuovi villain iconici, il live-action di Netflix non ha solo alzato l’asticella della fedeltà all’opera di Eiichiro Oda, ma ha ufficialmente aperto le porte alla saga di Alabasta. In breve. Il finale della seconda stagione svela ufficialmente l’identità di Mr. 0: è il temibile Sir Crocodile, interpretato da Joe Manganiello. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - One Piece 3: Netflix prepara la terza stagione, la spiegazione del finale della seconda stagione!

