Omicidio Tortolani condanna a 24 anni per Luca Agostino video

La Corte di Assise di Cassino ha condannato a 24 anni di carcere Luca Agostino, 45 anni, di Villa Latina, per l’omicidio volontario di Armando Tortolani avvenuto il 19 maggio 2024 al termine di una lite. La sentenza è stata emessa dopo il processo in cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole dell’uccisione del compaesano.

La sentenza emessa pochi istanti fa dalla Corte d'Assise di Cassino. Accolta la tesi difensiva degli avvocati Paolo Marandola, Vittorio Salera, Michelangelo, Alessandro Montesano Cancellara, Marcello Panzini e Carmine Cervi. Il collegio giudicante è presieduto dal presidente Lucio Aschettino, con il giudice a latere Antonio Falchi Delitala. Secondo la ricostruzione emersa nel corso del processo, il drammatico episodio sarebbe maturato al culmine di tensioni nate la sera precedente in un pub di Villa Latina. Proprio da quell'episodio, secondo l'accusa, sarebbe scaturito il confronto avvenuto il giorno successivo tra Luca Agostino e Armando Tortolani.