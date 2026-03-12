Omicidio Tortolani | 24 anni per Agostino lite nata da uno

La Corte d’Assise di Cassino ha condannato a 24 anni di reclusione Luca Agostino per l’omicidio di Armando Tortolani. La sentenza definitiva è stata emessa oggi, dopo il processo relativo alla lite che ha portato al tragico episodio. La decisione si basa sulle prove presentate durante il procedimento giudiziario.

La Corte d’Assise di Cassino ha emesso oggi la sentenza definitiva per l’omicidio di Armando Tortolani, condannando Luca Agostino a 24 anni di reclusione. Il verdetto chiude un iter giudiziario che ha confrontarsi accuse e difese su una lite nata da un incrocio di sguardi in un pub di Villa Latina. L’imputato, residente nello stesso paese della vittima, è stato giudicato colpevole di omicidio volontario dopo aver ucciso il compaesano nel maggio del 2024. La decisione arriva in un contesto climatico instabile, con previsioni di pioggia probabile al 72% e temperature intorno ai 12 gradi, ma il clima sociale rimane teso dalle dinamiche locali. Il verdetto e la dinamica dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Tortolani: 24 anni per Agostino, lite nata da uno Articoli correlati Leggi anche: Omicidio Tortolani, condanna a 24 anni per Luca Agostino (video) Omicidio di Armando Tortolani, il pm chiede 24 anni per Luca AgostinoSono iniziate davanti alla Corte di Assise di Cassino le discussioni nel processo a carico di Luca Agostino, 45 anni, di Villa Latina, imputato per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio Tortolani Temi più discussi: Villa Latina (FR) – Omicidio Tortolani, a giorni la sentenza per l’imputato Luca Agostino; Frosinone, accoltella l’ex in una casa protetta ad Ascoli: rintracciato e arrestato 41enne dalla Squadra Mobile; Famiglia di Ceccano uccisa dall’auto in fuga. La cugina: Non si può morire cosi, vogliamo giustizia; Arrestato con la droga a Ceccano, così i carabinieri hanno scovato la cocaina: tutti i dettagli del blitz. Armando Tortolani ucciso in strada a Villa Latina: oggi la sentenzaSi chiuderà oggi, 12 marzo 2026, il processo per l’omicidio di Armando Tortolani, il 43enne ucciso il 19 maggio 2024 a Villa Latin ... msn.com Omicidio di villa Latina, la difesa di Agostino: «Non voleva uccidere». Giovedì prossimo la sentenzaOmicidio di Villa Latina, la difesa dell’imputato: «Non andò all’incontro per uccidere». E’ alle battute finali ... msn.com Villa Latina (FR) – Omicidio Tortolani, a giorni la sentenza per l’imputato Luca Agostino: La difesa messa in campo dagli avvocati di fiducia di Luca Agostino, imputato per l’omicidio di Armando Tortolani avvenuto a Villa Latina (FR) il 1... https://bit.ly/TCNEW Se - facebook.com facebook