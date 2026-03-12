Omicidio Gemona | madre detenuta la figlia resta fuori

Una madre coinvolta in un omicidio a Gemona del Friuli è stata posta in custodia cautelare, mentre la figlia rimane libera. La decisione è stata presa dalla magistratura locale nel rispetto delle procedure legali. La donna è stata arrestata e si trova ora in carcere, mentre la minore non è soggetta a restrizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

La giustizia friulana ha tracciato un confine netto tra la protezione dei minori e le esigenze di sicurezza pubblica nel caso dell'omicidio di Gemona del Friuli. Maylin Castro Consalvo, accusata di aver ucciso il compagno Alessandro Venier e la madre di lui, resterà detenuta in carcere nonostante la presenza della figlia piccola. Il Tribunale del riesame ha respinto l'appello difensivo che chiedeva il trasferimento in una struttura sanitaria o residenziale, confermando la necessità di mantenere la custodia cautelare severa. La decisione giunge dopo che la donna era stata inizialmente collocata nell'Icam di Venezia prima di essere spostata al carcere della Giudecca.