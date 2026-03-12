Omicidio di Renzo Cristofori chiesti 22 anni per Ian Patrick Sardo

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna di 22 anni di reclusione per Ian Patrick Sardo, 32 anni, imputato dell’omicidio di Renzo Cristofori avvenuto la sera del 27 novembre a Caprarola. La richiesta si basa sulle prove raccolte durante il processo e sulla testimonianza dei presenti quella sera. La sentenza sarà pronunciata nelle prossime settimane.

La richiesta di condanna del pm per il 32enne accusato del delitto di Caprarola: "Premeditato con l'intento di regolare i conti" . È il 32enne accusato del delitto avvenuto la sera del 27 novembre a Caprarola. La richiesta di condanna (per l'accusa di omicidio) è stata avanzata dal pm Massimiliano Siddi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, all'esito della requisitoria davanti alla corte di assise di Viterbo. "Non ci sono dubbi che sia Sardo l'omicida - ha affermato il pubblico ministero -. Ha ucciso per futili motivi". Da sempre l'imputato, invece, si ritiene "totalmente estraneo ai fatti".

Omicidio a Caprarola, Ian Patrick Sardo capace di intendere e volere: "Delitto organizzato, non impulsivo"Gli esiti della perizia psichiatrica sul 32enne imputato del delitto di Renzo Cristofori, per cui è in corso il processo in corte d'assise a Viterbo...

Uccise un pensionato a Viterbo, Ian Sardo è perfettamente capace di intendere e volereIan Patrick Sardo, il trentaduenne che uccise un pensionato nel novembre del 2024 a Viterbo, non è matto.