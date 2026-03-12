La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a sedici anni e otto mesi di reclusione per Niko Iannuzzi, considerato l’esecutore materiale dell’omicidio di Roberto Bembo. La stessa corte ha inoltre ridotto la pena per i fratelli Sciarrillo. La decisione riguarda il processo riguardante il delitto avvenuto in un determinato periodo e luogo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a sedici anni e otto mesi di reclusione per Niko Iannuzzi, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Roberto Bembo. Diversa la decisione per i fratelli Daniele e Luca Sciarrillo, ai quali i giudici hanno riconosciuto una riduzione della pena a quattordici anni. La sentenza è arrivata al termine di una lunga camera di consiglio, durante la quale il collegio ha esaminato i ricorsi presentati contro il verdetto di primo grado. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro novanta giorni. Il caso riguarda l’omicidio di Roberto Bembo, il giovane rimasto ferito mortalmente durante una violenta aggressione avvenuta nella notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Bembo, confermata la condanna per Iannuzzi: pena ridotta per i fratelli Sciarrillo

Articoli correlati

Baiano, omicidio Lippiello: ridotta la pena in appello per padre e figlioBAIANO (AV) – La Corte di Assise di Appello di Napoli ha deciso di ridurre la condanna per Francesco e Salvatore Crisci, padre e figlio, accusati...

Omicidio Tessari, ridotta in appello la condanna per Vania BonviciniLa Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha emesso ieri, 20 gennaio, la sua sentenza sull'omicidio avvenuto a San Bonifacio nel giugno 2023.

Tutti gli aggiornamenti su Omicidio Bembo

Omicidio Bembo, condanna confermata per Iannuzzi. Riduzione per i fratelli SciarrilloL’episodio, consumatosi nella notte del 1 gennaio, ha visto la partecipazione anche dei fratelli Daniele e Luca Sciarrillo per i quali c’è stata una riduzione della pena a quattordici anni Confermata ... orticalab.it

Omicidio Bembo: conferma per Iannuzzi, pena ridotta ai fratelli SciarrilloOra si attende il deposito delle motivazioni previsto entro 90 giorni Mercogliano. di Paola Iandolo Confermati i sedici anni e otto mesi per Niko Iannuzzi, ridotta a quattordici anni la pena per i due ... msn.com