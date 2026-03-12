Omicidio a Molassana | il figlio in carcere per aver ucciso

A Molassana, un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre. La giustizia ha confermato la sentenza definitiva nei confronti di Fabio Fibrini, che ora dovrà scontare la pena in carcere. La vicenda riguarda un omicidio che si è verificato nel quartiere e ha portato alla condanna definitiva dell’imputato.

La giustizia genovese ha pronunciato una sentenza definitiva: Fabio Fibrini, l'uomo accusato di aver ucciso la madre Maria Marchetti a Molassana, dovrà scontare la pena in carcere. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, Angela Nutini, che ha convalidato l'arresto per omicidio aggravato dal vincolo di parentela. L'evento tragico si è consumato nell'appartamento di via San Felice, nel quartiere di Valbisagno, dove i due vivevano insieme. Dopo aver colpito mortalmente l'anziana donna di 86 anni, il figlio sarebbe rimasto nella stessa abitazione con il corpo della vittima per almeno ventiquattro ore prima che il delitto venisse scoperto domenica pomeriggio dal fratello maggiore dell'accusato.