Oltre dieci anni di abbandono attesa per gli uffici Ma davanti alla ex Asl c' è una discarica

Dopo più di dieci anni di abbandono, gli uffici davanti all'ex Asl sono diventati il rifugio di una discarica a cielo aperto. Tra i rifiuti si trovano un frigorifero dei gelati ormai inutilizzabile, un divano in pessime condizioni, sacchi di immondizia, bottiglie di birra e vari pezzi di mobili e detriti. La situazione evidenzia un accumulo di rifiuti di vario tipo in questa zona.

L'ex poliambulatorio di via Offanengo soffocato dai rifiuti, residenti adirati: "È uno schifo". Per lo spazio un futuro di servizi per il territorio e la cittadinanza Un vecchio frigorifero dei gelati probabilmente dismesso da un bar, un divano lercio e semi distrutto, buste di immondizia, bottiglie di birra abbandonate, pezzi di mobili, mattoni e sacchi di calcinacci. Sopra il cuscino del sofà una trapunta, emblema di come quel luogo, isolato ma riparato, sia diventato anche rifugio per disperati. Siamo in via Offanengo, davanti al vecchio poliambulatorio Asl di Labaro. Uno spazio che era di proprietà dell’Ater e che il municipio ha acquisito nel proprio patrimonio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

