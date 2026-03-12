Oleggio | il contrabbasso di Scala in concerto gratuito

Sabato 14 marzo alle 21, il Teatro Civico di Oleggio ospiterà il concerto gratuito degli Amici della Musica, che segna l’inizio della stagione musicale. Sul palco si esibirà il contrabbassista Scala, pronto a portare in scena la propria performance. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di musica dal vivo nella città.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 21, il Teatro Civico di Oleggio ospiterà l’apertura della stagione concertistica degli Amici della Musica. L’evento si svolgerà nella sala 2 dell’edificio situato in Via Roma 43, offrendo un programma musicale unico che vede al centro il contrabbasso, strumento spesso trascurato ma protagonista assoluto della serata. L’ingresso sarà completamente gratuito per tutti i cittadini, rendendo accessibile la cultura classica anche a chi non può permettersi biglietti costosi. Il palco vedrà l’esibizione di un duo formato da Davide Rausi al pianoforte e Giorgio Magistroni al contrabbasso. Quest’ultimo musicista è un membro attivo dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, portando così un livello di eccellenza professionale direttamente nel piccolo comune piemontese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

