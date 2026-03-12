Oggetti come testimoni | il documentario sul dolore

Mercoledì 18 marzo alle 20.45, presso l’Auditorium Assistenza Pubblica in via Gorizia 2A a Parma, si terrà la proiezione del documentario Quel che resta, diretto da Gianpaolo Bigoli e Mariachiara Illica Magrini. L’evento prevede la visione del film, che affronta il tema del dolore attraverso testimonianze e immagini. La proiezione è aperta al pubblico e gratuita.

Mercoledì 18 marzo, alle ore 20.45, l'Auditorium Assistenza Pubblica di via Gorizia 2A a Parma ospiterà la proiezione del documentario Quel che resta, opera firmata da Gianpaolo Bigoli e Mariachiara Illica Magrini. L'iniziativa si inserisce nel calendario della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, offrendo un'occasione per riflettere sul percorso di una comunità che ha cercato di restare unita durante il lockdown. Il film segue il viaggio degli oggetti personali abbandonati negli ospedali dalle persone decedute, raccolti da un gruppo di cittadini con lo scopo di restituirli alle famiglie che non avevano potuto celebrare i funerali.