Off-white Top ‘off Stamp’ | Test Pratico

Il tocco di 'OFF' sul petto: come bilanciare il minimalismo con l'attitude. L'estetica del contrasto e la versatilità dello scollo a V. La stampa 'OFF' posizionata sul petto funge da elemento grafico centrale che definisce immediatamente l'identità del capo. Questa scelta progettuale non è casuale: il testo in contrasto su fondo bianco crea un punto focale netto, tipico dell'universo Off-White, dove la semplicità formale si scontra con l'impatto visivo del marchio.

