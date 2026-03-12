Off-white Top ‘net Arrow Bralette’ | Cosa sapere prima del…

Un nuovo modello di 'net Arrow Bralette' di Off-white Top è stato recentemente messo in vendita.

La geometria del 'Net Arrow': come leggono i dettagli visivi?. L'equilibrio tra trasparenza e struttura. Il punto di forza di questo top risiede nella sua capacità di bilanciare un tessuto a rete estremamente aperto con una struttura che non crolla. La parte superiore del busto presenta una trama più densa rispetto al resto della maglia, creando una base solida che evita l'eccessiva trasparenza in quella zona specifica. Off-White Top 'Net Arrow Bralette' Il gioco delle aperture laterali.