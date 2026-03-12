Off-White ’23 Pinstripes | Righe Lana e Streetwear Elegante

Off-White presenta la collezione ’23 Pinstripes, caratterizzata da righe, lana e un mix di streetwear elegante. La linea combina tessuti classici come la lana con dettagli moderni e linee a righe, creando capi che si rivolgono a chi cerca un look sofisticato ma informale. La collezione include diversi capi e accessori, tutti realizzati con attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali.

Dal codice grafico alla lana: la traduzione del pantalone '23 pinstripes'. L'Off-White Pantalone '23 Pinstripes' rappresenta un caso studio affascinante sulla trasposizione di un codice visivo iconico in un tessuto strutturato. Il motivo a righe verticali bianche su fondo nero non è una semplice applicazione superficiale, ma appare integrato nella tessitura stessa della lana, conferendo al capo una profondità tattile che le stampe piatte non possono offrire.