Occupazione in Fvg aumento tra gli over 50 e calo degli autonomi

Nel 2025, in Friuli Venezia Giulia, il numero di occupati ha raggiunto una media di circa 527.600 persone, senza variazioni rispetto all’anno precedente. Tra le fasce di età, si registra un aumento degli occupati sopra i 50 anni, mentre il numero di autonomi è diminuito. Questi dati evidenziano le tendenze occupazionali nella regione durante l’ultimo anno.

In generale le cose vanno meglio nell'area isontina, a Udine e Trieste la situazione è stabile, a Pordenone è peggiorata Nel 2025 il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia è stato in media pari a 527.600 unità, sostanzialmente invariato rispetto al livello raggiunto nell’anno precedente (527.500). Tale stabilità è il risultato di due dinamiche contrapposte: da un lato l’incremento dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato (+6.300 unità), dall’altro una contrazione di quasi uguale entità del lavoro indipendente (-5.700). Si ricorda che il lavoro indipendente comprende: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori, i prestatori d’opera occasionali e gli imprenditori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Occupazione in Campania, Forte (FI): “Cresce solo tra gli over 50, giovani esclusi dal lavoro”La coordinatrice provinciale di Forza Italia Caserta attacca le politiche regionali: “Assistenzialismo invece di sviluppo, disoccupazione giovanile...

Tre tipi di tumore in aumento tra i giovani: i rischi per gli under 50L'incidenza dei tumori "early onset", ovvero a insorgenza precoce nella popolazione di età inferiore ai 50 anni, preoccupa gli esperti.

Aggiornamenti e notizie su Occupazione in Fvg aumento tra gli over...

Temi più discussi: Fvg, il mercato del lavoro rallenta ma resta stabile; Imprese femminili in Fvg. Report 2026 evidenzia aumento società e delle start-up innovative guidate da donne; Imprenditoria femminile in FVG, più start-up e strutture societarie solide; Troppa tecnologia, i robot in fabbrica rubano il lavoro agli operai.

Occupazione, in Fvg aumento tra gli over 50 e calo degli autonomiNel 2025 il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia è stato in media pari a 527.600 unità, sostanzialmente invariato rispetto al livello raggiunto nell’anno precedente (527.500). Tale stabilità è ... udinetoday.it

Occupazione stabile in Fvg, cresce tempo indeterminato, cala lavoro autonomoNel 2025 il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia è stato in media pari a 527.600 unità, sostanzialmente invariato rispetto al livello raggiunto nell'anno precedente (527.500). (ANSA) ... ansa.it

Cresce (di poco) l’occupazione in Piemonte. Il resto d’Italia fa meglio. Arretra l’industria x.com

*LAVORO: DURIGON, 'MERCATO SOLIDO, OCCUPAZIONE QUALITA' CRESCE' =* Roma, 12 mar. (Adnkronos) - ''Ancora una volta i dati Istat ci restituiscono l'immagine di un mercato del lavoro solido, vivo, con l'occupazione di qualità e stabile in continua cr - facebook.com facebook