Occupazione in Fvg aumento tra gli over 50 e calo degli autonomi

Nel 2025 il Friuli Venezia Giulia ha registrato una media di circa 527.600 occupati, senza variazioni rispetto all’anno precedente. Tra le categorie più colpite, si osserva un aumento degli over 50 nel mercato del lavoro, mentre il numero di autonomi è diminuito. I dati mostrano una situazione stabile complessivamente, con alcune fasce di lavoratori che evidenziano mutamenti significativi.

In generale le cose vanno meglio nell'area isontina, a Udine e Trieste la situazione è stabile, a Pordenone è peggiorata Nel 2025 il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia è stato in media pari a 527.600 unità, sostanzialmente invariato rispetto al livello raggiunto nell’anno precedente (527.500). Tale stabilità è il risultato di due dinamiche contrapposte: da un lato l’incremento dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato (+6.300 unità), dall’altro una contrazione di quasi uguale entità del lavoro indipendente (-5.700). Si ricorda che il lavoro indipendente comprende: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori, i prestatori d’opera occasionali e gli imprenditori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Nel corso del 2025 il tasso di occupazione degli under 35 è diminuito di 1,3 punti percentuali, mentre quello degli over 50 è cresciuto di 1,6 punti. Nelle stesse fasce d'età il tasso di inattività è cresciuto di 1,8 punti per i giovani e calato di 1,5 per gli over 50. No x.com

