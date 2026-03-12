NXT 10.032026 Sei uno di noi Charlie

Ciao Bro di Zona Wrestling, dopo una tiepida ma piacevole partenza con Vengeance Day iniziamo la scalata verso Stand&Deliver, evento che per la prima volta non sarà trainato da Wrestlemania ma godrà di un respiro. Respiro è proprio ciò di cui aveva bisogna il brand, non tergiversiamo ulteriormente Hoka Hey!!! Promo: La nuova campionessa nordamericana Tatum Paxley viene sommersa dai You deserve it del pubblico, risponde incensando a sua volta i fan, ha vinto il titolo per loro. Si palesa subito Izzi Dame che manda in onda un filmato sul passato di Tatum: lei che cerca di entrare nel Diamond Mind(quanti ricordi), la sua sconfitta nel Breakout Tournament e il suo tradimento ai danni di Ivy Nile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 10.03.2026 Sei uno di noi Charlie

