Nutrizione consapevole e ricette di longevità Incontro con la Fondazione Marchesini Act

È tornato un nuovo appuntamento di " ACT NOW! – Atelier dei Futuri ", la rassegna culturale promossa da Marchesini Group e Fondazione Marchesini ACT e nata dalle riflessioni emerse durante le iniziative del 50° anniversario del Gruppo. L’incontro dal titolo " Viaggio verso la Longevità come esperienza da condividere ", tenutosi il 4 marzo, è stato guidato da Annamaria Acquaviva, esperta di nutrizione e longevità, che ha accompagnato i partecipanti in un coinvolgente percorso in cinque tappe all’interno della Health Revolution. Degustazioni di ricette potenziative, momenti di movimento consapevole, musica e rituali di benessere hanno fatto da filo conduttore alla presentazione dei Cinque Pilastri della Salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

