Nuovo sopralluogo | la lite domestica che ha ucciso

Un nuovo sopralluogo è stato effettuato nella villa dell’imprenditore di 61 anni, deceduto a Sant’Egidio del Monte Albino. La lite domestica che avrebbe portato alla sua morte è al centro dell’indagine. La scena è stata oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.

Un nuovo sopralluogo ha interessato la villa di Francesco Vitolo, imprenditore di Pagani di 61 anni, deceduto a Sant’Egidio del Monte Albino. Le forze dell’ordine hanno operato per un’ora e quaranta minuti nella residenza situata in Viale Degli Aranci per raccogliere prove tecniche aggiuntive. L’indagine si concentra sul movente legato a una lite domestica che si è conclusa tragicamente. La procura ritiene attendibile la versione secondo cui l’imprenditore è stato colpito con un coltello durante il conflitto. L’autopsia dovrà stabilire con precisione se la ferita sia stata letale al 100% o meno. Le operazioni investigative e i nuovi elementi raccolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

