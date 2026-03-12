Nuovo segnale stradale | cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

In diverse nazioni europee, tra cui la Francia, si sta diffondendo un nuovo segnale stradale rappresentato da un rombo bianco su sfondo blu. Questo simbolo compare su alcune strade e indica una particolare prescrizione o avviso agli automobilisti. La sua presenza è visibile in punti specifici del territorio e viene riconosciuto come parte della segnaletica stradale ufficiale.

Parigi, 12 marzo 2026 – In alcuni paesi europei, e non solo, è sempre più frequente la presenza di un segnale stradale che raffigura un rombo bianco su sfondo blu. La novità in questione, già da mesi adottata dalla Francia e diffusa anche in altre nazioni come Spagna, Germania, Canada e Usa, ha come intento principale quello di segnalare le corsie dedicate al carpooling, ovvero l’utilizzo condiviso di automobili private tra gruppi di persone. Le strade indicate dal nuovo segnale vengono definite ‘HOV Lanes’, acronimo di Hogh-Occupancy Vehicle, e il traffico al loro interno è permesso soltanto a veicoli con almeno due persone a bordo, taxi, autobus e veicoli elettrici o a basse emissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

