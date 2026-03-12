Nuovo elemosiniere | Marín ridefinisce la carità vaticana

Un nuovo incarico nella gestione delle opere di carità vaticane: monsignor Luis Marín de San Martín è stato nominato elemosiniere del Papa, prendendo il posto del cardinale Konrad Krajewski. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un cambiamento nella guida delle attività di assistenza e supporto ai bisognosi promosse dalla Santa Sede.

Un nuovo volto guida la carità pontificia: monsignor Luis Marín de San Martín assume l'incarico di Elemosiniere del Papa, succedendo al cardinale Konrad Krajewski. La nomina, annunciata da Papa Leone XIV il 12 marzo 2026, segna un passaggio di consegne che ridefinisce l'approccio alla gestione della beneficenza vaticana. L'agostiniano spagnolo, già sottosegretario della Segreteria del Sinodo, porta con sé una visione più istituzionale ma profondamente radicata nella sinodalità globale. Mentre Krajewski lascia il ruolo per guidare l'arcidiocesi di?ód? in Polonia, il nuovo responsabile eredita un dicastero simbolo della vicinanza ai poveri e alle aree di crisi internazionali.